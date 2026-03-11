Cento Giorni a Riccione | 10.000 studenti sport e impegno

A Riccione si svolge la manifestazione Cento Giorni, che dura quattro giorni e coinvolge circa 10.000 studenti. Durante l’evento si svolgono attività sportive e iniziative di impegno sociale, attirando giovani da diverse zone. La manifestazione combina momenti di divertimento con attività che promuovono la partecipazione e la consapevolezza tra i partecipanti.

La kermesse dei Cento Giorni torna a Riccione per quattro giorni di eventi che uniscono svago e impegno sociale. Tra talk con calciatori di Serie A e serate nei locali simbolo della Riviera, l’evento celebra il rito di passaggio verso la vita adulta di circa diecimila studenti. L’iniziativa si svolge dal lunedì al venerdì di questa settimana, alternando momenti culturali a feste notturne in luoghi come il Cocoricò e il Mamma Mia. L’attenzione è rivolta non solo al divertimento ma anche alla sensibilizzazione su temi cruciali come la lotta alla droga e la violenza sulle donne. Un palinsesto tra sport, cultura e responsabilità sociale. Il programma si articola su tre date principali, creando un ritmo incalzante che mescola l’impegno civile con il piacere dello svago. 🔗 Leggi su Ameve.eu

