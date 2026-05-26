81^ Assemblea Generale dei Soci – parte privata | via libera al bilancio 2025 approvato anche l’adeguamento dello Statuto

Lunedì 25 maggio si è svolta la 81ª Assemblea Generale dei Soci di Confartigianato Imprese Bergamo. Durante l'incontro, gli associati hanno approvato all'unanimità il bilancio economico-finanziario 2025. È stato anche approvato l'adeguamento dello statuto dell'organizzazione. La decisione riguarda esclusivamente la parte privata dell’assemblea.

Via libera all’unanimità degli associati, lunedì 25 maggio, per il rendiconto economico finanziario 2025 di Confartigianato Imprese Bergamo. Nell’Auditorium “Calegari” della sede di via Torretta si è infatti tenuta l’ 81^ Assemblea Generale dei Soci – parte privata, importante momento statutario di partecipazione alla vita della nostra Organizzazione. Assemblea straordinaria. Quest’anno, l’Assemblea Generale Ordinaria per la discussione e l’approvazione del rendiconto, è stata anticipata da un’ Assemblea Straordinaria, nella quale i soci hanno approvato – sempre all’unanimità – alcune modifiche allo Statuto Associativo, rese necessarie per adeguarlo allo Statuto di Confartigianato Imprese nazionale (in recepimento della delibera n. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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