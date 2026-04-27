Assemblea dei Soci BPP | approvato il bilancio e premiate le eccellenze

Il 26 aprile si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci della Banca Popolare Pugliese, durante la quale è stato approvato il bilancio dell’ultimo esercizio. Alla riunione sono state anche consegnate le borse di studio ai vincitori di una selezione riservata ai soci e ai figli di soci, premio assegnato per riconoscere il merito degli studenti. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi soci e rappresentanti dell’istituto bancario.

Si è tenuta il 26 aprile l'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare Pugliese. I lavori si sono aperti con un momento particolarmente atteso: la consegna delle borse di studio ai vincitori della selezione riservata ai soci e ai figli di soci. Quaranta i premiati - diplomati e neolaureati.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Consegnate 35 borse di studio ai figli dei soci della banca: premiate le eccellenze tra diplomi e laureeDa oltre 25 anni Bcc Romagnolo sostiene il merito e la formazione dei giovani del territorio, premiati quest’anno 35 studenti Si è svolta venerdì 20...

Banca d’Alba: quasi 20mila soci in assemblea approvano il bilancioDomenica 19 aprile Alba ha ospitato l’Assemblea dei Soci di Banca d’Alba, momento centrale di democrazia finanziaria e partecipazione cooperativa.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bpp approva il bilancio 2025 con un utile di 20,4 milioni; Assemblea dei soci della Bpp: un anno di risultati e uno sguardo al futuro; Mezza Maratona Terre a Levante: in quasi 400 corrono tra i paesi e il mare; Rally di Casarano, torcia sul percorso: un arresto e due denunce.

Assemblea dei soci della Bpp: un anno di risultati e uno sguardo al futuroL’assemblea di quest’anno ha guardato alla trasformazione digitale. La BPP ha portato a casa il Premio ABI per l’innovazione, un riconoscimento nazionale ottenuto grazie a un applicativo di ... trnews.it

Mauro Buscicchio: BPP è una Banca Solida che Genera Valore e che investe nei GiovaniL’assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare Pugliese ha approvato oggi il bilancio dell’esercizio chiudendo il 2025 con un utile netto di Euro ... pltv.it

Domani l'assemblea di Delfin, fonti 'clima di dialogo costruttivo'. Leonardo Maria Del Vecchio fiducioso di poter rilevare 25% fratelli #ANSA x.com

Alle Ville Ponti di Varese la 79ª assemblea Confagricoltura, presente anche il ministro Giorgetti. - facebook.com facebook