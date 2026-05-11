Centria | l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025

L’Assemblea dei Soci di Centria, società di distribuzione del gas facente parte del Gruppo Estra, si è riunita l’11 maggio 2026 ad Arezzo. Durante l’incontro, è stato approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025. Nel documento si riporta un utile netto di 7,9 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto all’anno precedente.

Arezzo, 11 maggio 2026 – L’Assemblea dei Soci di Centria, società di distribuzione gas del Gruppo Estra, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 che si chiude con un utile netto di 7,9 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto all’esercizio precedente. Nel corso del 2025 Centria ha generato ricavi complessivi per 129,1 milioni di euro, in crescita dell’11,8% rispetto al 2024, con un EBITDA di 44,7 milioni di euro (+18,5%) e un EBIT di 17,5 milioni di euro (+17,4%). In leggera crescita anche i principali indicatori di redditività, con il ROI a 3,69% rispetto al dato di 3,24% del precedente esercizio. Nel corso del 2025,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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