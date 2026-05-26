Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Caltanissetta dopo aver rimosso il braccialetto elettronico che indossava. Era sotto indagine per maltrattamenti e atti persecutori. La sua giustificazione per aver reciso il dispositivo non è stata ritenuta valida. L’arresto è stato eseguito immediatamente. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario in corso.

È stato arrestato un cinquantenne a Caltanissetta per danneggiamento aggravato del braccialetto elettronico, dispositivo che gli era stato imposto come misura cautelare per indagini relative a maltrattamenti e atti persecutori. L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, ha reciso il braccialetto, facendo scattare l’allarme e portando all’intervento della Polizia. L’episodio si è verificato mercoledì pomeriggio, secondo quanto reso noto dalla Polizia di Stato. L’intervento della Polizia e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando il cinquantenne ha tagliato il cinturino in gomma del braccialetto elettronico, dispositivo applicato su disposizione dell’Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 50enne si toglie il braccialetto elettronico a Caltanissetta, la giustificazione non regge: arrestato

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