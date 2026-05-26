Vicenza si toglie il braccialetto elettronico e torna a molestare la ex due volte in un giorno | ora è in carcere

A Schio, un uomo di 48 anni è stato arrestato due volte in poche ore per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex convivente. Dopo aver tolto il braccialetto elettronico, ha molestato la donna due volte nello stesso giorno. Ora si trova in carcere.

A Schio (Vicenza) un 48enne è stato arrestato due volte in poche ore per violazione del divieto di avvicinamento all’ex convivente. La seconda volta è riuscito a entrare nell'appartamento della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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