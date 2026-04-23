Caltanissetta | braccialetto elettronico tradisce l’ex persecutore

A Caltanissetta, un uomo di cinquant’anni è stato arrestato giovedì scorso per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex convivente. L’uomo era sottoposto al braccialetto elettronico, che ha rilevato la sua presenza vicino alla donna. Il dispositivo ha confermato l’infrazione, portando all’arresto. La situazione è ancora sotto esame da parte delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere Caltanissetta, arrestato cinquantenne che violava il divieto di avvicinamento alla ex convivente giovedì scorso.. Il braccialetto elettronico ha segnalato l'intrusione nel perimetro di mille metri stabilito dal tribunale.. La Polizia di Stato di Caltanissetta ha arrestato un cinquantenne giovedì scorso nel centro storico dopo che il braccialetto elettronico ha segnalato la sua presenza nell’area protetta della ex convivente maltrattata. Il controllo tecnologico è scattato immediatamente alla sala operativa quando il sistema di monitoraggio ha rilevato l’intrusione del soggetto, già sottoposto a misure cautelari per violazione dell’obbligo di allontanamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: braccialetto elettronico tradisce l’ex persecutore Notizie correlate Furti seriali nei garage del centro abitato di Caltanissetta, arresto e braccialetto elettronico per un 36enneFurti seriali e pericolo di recidiva: queste le accuse che hanno portato all’arresto di un uomo di 36 anni a Caltanissetta dove la Polizia di Stato... Leggi anche: Tolto braccialetto elettronico all’ex di Sophie