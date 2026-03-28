A partire da lunedì 30 marzo, verranno avviati i lavori di rinnovo della rete idrica a Castelvetro, curati dall’azienda HERAcquaModena. Gli interventi riguarderanno la rete acquedottistica della zona e interesseranno anche una parte del territorio di Maranello. Le operazioni prevedono il potenziamento e il miglioramento delle infrastrutture idriche presenti nella zona.

Saranno posate nuove tubature in via Croce. L’intervento, che salvo imprevisti terminerà entro metà aprile, prevede un investimento di circa 80mila euro Inizieranno lunedì 30 marzo, a cura di HERAcquaModena, i lavori di rinnovo della rete acquedottistica di Castelvetro, che serve anche parte del territorio di Maranello. È infatti prevista in via Croce, strada divisa tra i due comuni, la posa di un nuovo tratto di rete che sostituirà quello attuale, così da potenziare e migliorare ulteriormente il servizio. L’intervento, che aumenterà la portata, prevede la posa di nuove tubature per una lunghezza di circa 230 metri. L’opera si inserisce nel... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Castelvetro, da lunedì al via lavori di potenziamento e rinnovo della rete idrica

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