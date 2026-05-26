Alla sinistra non gliele manda a dire Massimo Cacciari. Intervistato a 4 di Sera, trasmissione di approfondimento in onda su rete 4 e condotta dal giornalista Paolo Del Debbio, il professore è tornato a parlare delle elezioni amministrative di Venezia che hanno visto una grande vittoria del centro-destra rispetto l'asse dei compagni. Per Cacciari, infatti, quelli che ampiamente annunciavano la vittoria del campo largo "erano ampiamente idioti" perché "non c'era nessuna ragione di pensare a una facile vittoria. Le proporzioni della sconfitta sono davvero eccezionali e bisogna valutarle". Per il professore Schlein "è la persona... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 4 di Sera, schiaffi di Cacciari sui compagni: “Venezia? Da idioti annunciare la vittoria del centrosinistra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orlando gela i compagni che brindano: “Troppa euforia, la vittoria al referendum non è del centrosinistra”Claudio Orlando, ex ministro e tra i fondatori del Partito Democratico, interviene per frenare l’entusiasmo dei sostenitori del centrosinistra dopo...

Primarie del centrosinistra, Cacciari: “Non interessano a nessuno”Dopo il risultato del referendum, uno dei protagonisti del centrosinistra ha commentato che le primarie non suscitano interesse tra gli elettori.

Si parla di: Addio Serie A: Roma e Como sbattono fuori Milan e Juventus; Marangio: Stagione fallimentare, basta con questi schiaffi alla storia.

4 di Sera, su Rete4 staffetta Barra-Poletti e Costanza CalabreseStaffetta alla conduzione di 4 di Sera, l'approfondimento dell'access prime time di Rete4, per l'estate: dal 23 giugno Francesca Barra e Roberto Poletti, attualmente in onda nel weekend, passano alla ... ansa.it