Claudio Orlando, ex ministro e tra i fondatori del Partito Democratico, interviene per frenare l’entusiasmo dei sostenitori del centrosinistra dopo il risultato referendario. Orlando sottolinea che l’esito non può essere attribuito alla vittoria del centrosinistra, invitando a una riflessione più cauta. La sua presa di posizione giunge mentre alcuni esponenti politici celebrano il risultato, senza considerare altri aspetti del voto.

Troppa baldanza, troppa euforia immotivata. Parola di Claudio Orlando, una vita a sinistra, tra i fondatori del Pd e più volte ministro, che dà una sonora lezione ai compagni che all’indomani dell’esito referendario si sono precipitati a cantare vittoria. Premessa d’obbligo: il risultato delle urne ha cambiato i rapporti tra destra e sinistra. “Per due ragioni – dice Orlando intervistato dal Giornale – innanzitutto perché è la prima vera sconfitta che la destra registra in Europa da diversi anni. E poi perché quella che è stata bocciata dagli elettori è la riforma alla quale si era aggrappata gran parte delle ambizioni riformistiche della coalizione di governo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Orlando gela i compagni che brindano: “Troppa euforia, la vittoria al referendum non è del centrosinistra”

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"D'accordo con Orlando, basta ambiguità politiche", Donegani: "Sindaco decida cosa vorrà fare" Leggi qui: https://quotidianodigela.it/daccordo-con-orlando-basta-ambiguita-politiche-donegani-sindaco-decida-cosa-vorra-fare - facebook.com facebook