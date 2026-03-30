Primarie del centrosinistra Cacciari | Non interessano a nessuno

Dopo il risultato del referendum, uno dei protagonisti del centrosinistra ha commentato che le primarie non suscitano interesse tra gli elettori. Ha aggiunto che iniziare a parlarne subito dopo l'esito del voto è una scelta poco sensata. La discussione sulle future candidature nel partito continua senza un consenso unanime tra gli esponenti politici coinvolti.

Massimo Cacciari bacchetta Elly Schlein e Giuseppe Conte, accendendo i riflettori sui “nodi irrisolti” nel centrosinistra dopo la vittoria del no al referendum sulla riforma della giustizia. “Se la riforma della giustizia interessava nel merito all’1% degli italiani, le primarie del centrosinistra interessano allo 0,01% degli italiani. Le primarie del centrosinistra interessano un piffero di niente a nessuno. Interesserebbe il programma, ma non basta dire ‘faremo il programma’”, dice il filosofo e politologo a Accordi e Disaccordi sul Nove. “In ogni elezione, il centrosinistra viene fuori con ‘faremo il programma’ o ‘dobbiamo presentare il progetto’. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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