4 di Sera Massimo Cacciari umilia la sinistra | Ampiamente idioti

"Quelli che ampiamente la annunciavano erano ampiamente idioti". Non va per il sottile Massimo Cacciari, che ai microfoni di 4 di Sera, il talk politico dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Si parla ovviamente di Venezia, di cui il filosofo è stato sindaco sostenuto dal centrosinistra. Da poche ore il nuovo primo cittadino è Stefano Venturini, uscito vincitore dalle elezioni amministrative che hanno registrato il trionfo inequivocabile del centrodestra. A dispetto dei sondaggi della vigilia, che vedevano in testa il candidato del campo largo Andrea Martella. Come siano andate le cose nelle urne, è noto: Venturini ha ottenuto il 51%, senza dunque nemmeno il bisogno di ricorrere al ballottaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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