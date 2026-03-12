Angelo Bonelli che imbarazzo | trema davanti alla mappa

Durante un evento pubblico, Angelo Bonelli si è mostrato visibilmente imbarazzato mentre consultava una mappa, tremando visibilmente. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando una certa difficoltà nel gestire la situazione. Bonelli, noto per il suo coinvolgimento in attività pubbliche, si è trovato in un momento di evidente disagio di fronte alle persone presenti.

La cifra di Angelo Bonelli è la sproporzione, l’iperbole frustrata, il fossato mai colmato tra i desideri dell’Io e il riscontro della realtà. Angelo Bonelli ha un cognome che rimanda alla saga di Tex Willer, ma non comanda nemmeno in casa sua, è co-leader di Avs, co-portavoce di Europa Verde, protagonista sempre e solo quando è spalla, un caso cronico di vorrei ma non posso. Per questo quando ieri ha avuto uno scatto d’orgoglio televisivo, spiazzando David Parenzo con quel «posso venire a prendere la bacchetta?», ha generato un irresistibile moto d’empatia, specie presso coloro che sapevano da subito dove sarebbe finito (come al solito, a sbattere contro se stesso). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

