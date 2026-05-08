Spalletti si prende la colpa per la gestione di Openda alla Juve | È un errore che ho commesso

Negli ultimi tre mesi, l’attaccante ha avuto poche occasioni in campo e la sua presenza si è ridotta notevolmente. L’allenatore ha ammesso di aver commesso un errore nella gestione del calciatore, riconoscendo di aver sbagliato nel modo in cui è stato inserito nel sistema di gioco. La situazione ha portato a discussioni pubbliche e a una riflessione sulla strategia adottata in questa fase della stagione.

Negli ultimi tre mesi Openda è sparito e Spalletti ha cercato di chiarire cosa è successo all'attaccante: "Si sta impegnando bene, è micidiale per professionalità, ma altri stanno dando risultati migliori".🔗 Leggi su Fanpage.it

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"Contro il #Lecce essere la sua partita da titolare. Ci sono ancora delle ore ma è una considerazione giusta. Vediamo se tutto procede in maniera normale di qui a domani sera. Non carichiamolo troppo di responsabilità anche lui" ha detto #Spalletti in confere facebook

#Spalletti spinge la #Juve: "Abbiamo tutto nelle nostre mani. #Vlahovic può giocare titolare" x.com