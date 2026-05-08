Spalletti si prende la colpa per la gestione di Openda alla Juve | È un errore che ho commesso

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tre mesi, l’attaccante ha avuto poche occasioni in campo e la sua presenza si è ridotta notevolmente. L’allenatore ha ammesso di aver commesso un errore nella gestione del calciatore, riconoscendo di aver sbagliato nel modo in cui è stato inserito nel sistema di gioco. La situazione ha portato a discussioni pubbliche e a una riflessione sulla strategia adottata in questa fase della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Negli ultimi tre mesi Openda è sparito e Spalletti ha cercato di chiarire cosa è successo all'attaccante: "Si sta impegnando bene, è micidiale per professionalità, ma altri stanno dando risultati migliori".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Il messaggio “nascosto” di Spalletti alla Juve su David e Openda dopo l’esclusione contro il SassuoloL'esclusione di David e Openda in Juventus-Sassuolo è stata più di un messaggio inviato da Spalletti alla società bianconera: i due giocatori sono...

Leggi anche: Spalletti e i dubbi sulla sua Juve: “Dopo 7 mesi non ho ancora capito con chi ho a che fare”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Serie A | Juventus - Hellas Verona, la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Andrea Cambiaso Video; Nainggolan: Con Spalletti la Juve gioca il miglior calcio d’Italia; Spalletti: Zanardi uomo unico sia nella vita che nello sport. Era pronto a qualsiasi battaglia...; Serie A: Spalletti, 'a volte si diventa poca roba, abbiam fatto tutto noi'.

spalletti si prende laSpalletti, l’errore fatto con Openda e la ‘svolta’ mercato: La Juve ha già chiesto il preventivoIl tecnico bianconero ha presentato in sala stampa la sfida con il Lecce, tappa cruciale per consolidare il piazzamento Champions ... tuttosport.com

spalletti si prende laJuventus, Spalletti e il mercato: Arriva il bus a due piani. Poi spiega la differenza con l’InterLa Juventus è attesa dalla delicata trasferta di Lecce: le dichiarazioni pre-gara di Luciano Spalletti e le ultime in casa bianconera ... calciomercato.it

Digita per trovare news e video correlati.