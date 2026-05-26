2WATCH ha registrato un aumento dei ricavi del 65% grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale agentica. Questa tecnologia consente di trasformare un brief in un sistema coordinato, migliorando l'efficienza operativa. A differenza dei semplici strumenti di intelligenza artificiale, l'IA agentica permette una gestione più integrata e automatizzata dei processi. L'azienda ha così rafforzato la sua posizione nel settore, puntando su soluzioni avanzate di automazione.

? Domande chiave Come può l'IA agentica trasformare un brief in un sistema coordinato?. Cosa distingue l'integrazione operativa dai semplici tool di intelligenza artificiale?. Come fanno i brand a mantenere il tono di voce con l'automazione?. Perché le aziende scelgono modelli modulari per la produzione editoriale?.? In Breve 2WATCH Media gestisce oltre 100 milioni di visualizzazioni mensili grazie all'ingresso di Casa Surace.. L'integrazione dell'IA avviene tramite tre unità: Creative Studio, Content Factory e Media.. Il modello tecnologico proprietario permette ai brand di automatizzare flussi editoriali multicanale.. La strategia punta a superare la frammentazione tra strategia creativa e distribuzione tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 2WATCH vola: ricavi +65% grazie all’integrazione dell’IA agentica

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