Due casi sospetti di Ebola al Sacco sono stati smentiti dai test virologici, che sono risultati negativi. L’ospedale aveva inizialmente segnalato possibili infezioni, ma le analisi hanno escluso la presenza del virus. Bertolaso ha commentato l’accaduto criticando l’allarmismo, ritenendo evitabile la reazione. Nessun altro caso è stato confermato e l’allerta è stata ritirata.

“Gli esami virologici eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell’Ospedale Sacco di Milano hanno dato esito negativo”. È quanto ha comunicato ieri sera l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in riferimento ai due casi sospetti, segnalati nelle prime ore della giornata e ricoverati con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti, un 31enne e una 33enne, sono risultati negativi sia ai test per l’Ebola, sia a quelli per la malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati. I due insieme ad altri cinque connazionali erano parte di un gruppo di cooperanti internazionali appena tornati... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ebola, allarme rientrato per due casi sospetti al Sacco. L’ira di Bertolaso: “Andava evitato l’allarmismo”

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A RETIRED AGENT IS FORCED BACK FOR ONE LAST MISSION AGAINST A DEADLY THREAT

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