Sanità Cicchetti Altems | Liste d' attesa? Serve coraggio per taglio prestazioni inutili

In un intervento recente, un esperto di sanità ha sottolineato che per ridurre le liste d’attesa è necessario adottare azioni concrete come monitorare le prestazioni, potenziare l’offerta di servizi e seguire linee guida e buone pratiche. Ha inoltre evidenziato l’importanza di migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni e ha aggiunto che serve coraggio per effettuare un delisting sistematico, eliminando prestazioni inutili.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Per ridurre le liste d'attesa in sanità, oltre a "monitorare," "potenziare l'offerta", indicare "le buone pratiche e le linee guida", "migliorare l'appropritezza" prescrittiva, "dobbiasmo avere il coraggio per fare delisting sistematico". Sappiamo, infatti, "che tante prestazioni non dovrebbero essere fatte, sono obsolete, non generano alcun valore per il percorso diagnostico terapeutico dei cittadini": sono prestazioni inutili. Pochi progetti mirati, "già pronti", potrebbero decongestionare e far risparmiare "3 miliardi di euro". Lo ha sostenuto, in sintesi, Americo Cicchetti, docente di...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, Cicchetti (Altems): "Liste d'attesa? Serve coraggio per taglio prestazioni inutili" Notizie correlate Liste d’attesa in sanità: 30% delle prestazioni in intramoenia A che punto siamo sul fronte, caldissimo, delle liste d’attesa in sanità? La Piattaforma nazionale raccoglie i dati relativi a quasi 57,8 milioni di... Liste d'attesa in sanità, Vignali (Forza Italia): "Si facevano molte più prestazioni prima della pandemia"“Prima della pandemia a Cesena le liste d’attesa andavano molto meglio perché si erogavano molte più prestazioni. Contenuti e approfondimenti Sanità, Cicchetti (Altems): Liste d'attesa? Serve coraggio per taglio prestazioni inutiliPer ridurre le liste d'attesa in sanità, oltre a monitorare, potenziare l'offerta, indicare le buone pratiche e le linee guida, migliorare l'appropritezza prescrittiva, dobbiasmo avere il cor ... adnkronos.com Sanità e liste d'attesa, la ricetta Decaro può poco contro un sistema marcioSarà più facile far diventare Trump una personcina a modo, che risolvere il problema delle liste d’attesa in sanità. Perché le liste di attesa sono fra quei problemi nei quali la buona volontà o i ... lagazzettadelmezzogiorno.it