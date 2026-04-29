Tricarico conquista l’enduro | successo per la Motocavalcata Nazionale

Domenica si è tenuta a Tricarico la quarta edizione della Motocavalcata Nazionale organizzata dall'UISP. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di enduro, con percorsi che si sono snodati attraverso i territori locali. L'evento ha attirato pubblico e concorrenti provenienti da diverse regioni, con un grande interesse per le prove di abilità e resistenza in mountain bike.

? Cosa sapere La quarta edizione della Motocavalcata Nazionale Uisp si è svolta domenica a Tricarico.. L'evento ha attirato piloti da Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Marche verso la Basilicata.. Domenica scorsa, le strade e i sentieri di Tricarico hanno ospitato la quarta edizione della Motocavalcata Nazionale Uisp Motorismo dedicata alla memoria di Nicola Sanseverino, con un afflusso di appassionati che ha superato le aspettative locali. L’evento, curato dall’associazione Enduro Tricarico sotto la guida del presidente Antonio Rito, ha trasformato il territorio lucano in un crocevia per i motociclisti, portando partecipanti da diverse regioni italiane tra cui Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Marche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tricarico conquista l’enduro: successo per la Motocavalcata Nazionale Notizie correlate ’Stone extreme’, l’enduro alla conquista delle cave di travertinoSi muoverà, da Bergamo, anche Franco Gualdi, il ‘grande capo’ dell’enduro nazionale, figura leggendaria di questa specialità del motociclismo... Successo al Centro Alti Studi della Difesa per il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati MilitariRoma – Con ampia partecipazione si è svolto martedì 3 febbraio 2026, al Centro Alti Studi della Difesa (CASD) di Palazzo Salviati, in Piazza della...