Lista unica di Pd e M5S per il Consiglio comunale Iacono | Lavoriamo per ridare una buona amministrazione alla città

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno presentato una lista unitaria per le prossime elezioni del Consiglio comunale. Il candidato sindaco ha dichiarato che l’obiettivo è lavorare per una gestione amministrativa più efficace della città. Si tratta della prima volta in dieci anni che il Pd torna a partecipare alle elezioni locali con il proprio simbolo e identità, segnando così un ritorno alla competizione elettorale nel capoluogo.

“A partire da oggi siamo in piena campagna elettorale. C’è un dato politico rilevante che è quello del ritorno nella competizione elettorale della città capoluogo, dieci anni dopo, del Pd con il proprio simbolo e la propria identità. È una lista fatta di competenze, di uomini e donne che si sono.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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