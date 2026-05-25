Come sarà composto il nuovo consiglio comunale di Venezia

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le elezioni per il nuovo sindaco, sarà annunciata anche la composizione del consiglio comunale di Venezia. L’assemblea, composta da 51 membri, si formerà sulla base dei risultati elettorali e delle liste che hanno partecipato alle votazioni. La nuova maggioranza e le minoranze si distribuiranno i seggi, determinando il quadro politico dell’amministrazione cittadina per il prossimo quinquennio. La nomina ufficiale avverrà nelle settimane successive alle elezioni.

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Con l'elezione del nuovo sindaco si definirà anche la composizione del consiglio comunale di Venezia, l’assemblea che guiderà l’attività amministrativa della città nei prossimi cinque anni. Il consiglio comunale sarà composto da 36 consiglieri, oltre al sindaco eletto.La distribuzione dei seggi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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