Come sarà composto il nuovo consiglio comunale di Venezia

Notizia in breve

Dopo le elezioni per il nuovo sindaco, sarà annunciata anche la composizione del consiglio comunale di Venezia. L’assemblea, composta da 51 membri, si formerà sulla base dei risultati elettorali e delle liste che hanno partecipato alle votazioni. La nuova maggioranza e le minoranze si distribuiranno i seggi, determinando il quadro politico dell’amministrazione cittadina per il prossimo quinquennio. La nomina ufficiale avverrà nelle settimane successive alle elezioni.