Si ribalta con il monopattino sulla ciclabile | 12enne in codice rosso al Papa Giovanni

Un bambino di 12 anni è stato portato in ospedale in condizioni critiche dopo essere caduto con il monopattino sulla pista ciclabile che collega Poltragno alle piscine di Lovere. L’incidente è avvenuto sulla ciclabile situata tra le due località, e il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Lovere. Un ragazzo di 12 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essersi ribaltato con un monopattino sulla pista ciclabile che collega la località Poltragno alle piscine di Lovere. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 17,30 di giovedì 23 aprile. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava giocando con un gruppo di amici sulla ciclopedonale che costeggia via Nazionale quando, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato battendo violentemente la testa sull’asfalto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Blu di Lovere che, viste le condizioni del ragazzo, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Bergamo: il 12enne era scivolato lungo un pendio a bordo della ciclabile ed è stato recuperato con il verricello.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Adrara, perde il controllo della moto e sbatte la testa: 17enne in codice rosso al Papa GiovanniL’allarme è scattato immediatamente dopo le 9 di lunedì 6 aprile ad Adrara San Martino. Incidente stradale all’alba sulla Foggia-Manfredonia: si ribalta auto, 30enne in codice rossoIncidente stradale all'alba di oggi, domenica 19 aprile, sulla Statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Gazzaniga: si ribalta con l’auto, giovane in ospedale; Un anno fa moriva Papa Francesco. Open Day del Percorso Nascita dell’Asst Papa Giovanni XXIII, il secondo incontro venerdì 27 febbraioL’appuntamento rientra nel progetto Con voi fin dall’inizio, un programma di incontri e iniziative di comunicazione promosso dall’Asst Papa Giovanni XXIII per accompagnare le famiglie in uno dei ... bergamonews.it