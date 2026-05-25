Claudio Zuliani, giornalista e tifoso della Juventus, ha criticato il campionato affermando che alla squadra mancano 12 punti e che si tratta del torneo più falso mai visto. Ha aggiunto che nel finale la Roma è favorita e ha sottolineato che in trasferta contro il Torino si verificano situazioni particolari. Zuliani ha pubblicato un commento critico sui social, esprimendo la sua opinione sulla gestione e sulle decisioni arbitrali del campionato.

Il giornalista e tifoso della Juventus, Claudio Zuliani, ha pubblicato un duro sfogo sul proprio canale YouTube dopo il derby contro il Torino, soffermandosi sia sugli episodi avvenuti fuori dallo stadio sia sulle polemiche arbitrali che, secondo lui, avrebbero penalizzato i bianconeri nel corso della stagione. “Un lancio di lacrimogeni è stato colpito un tifoso . L'articolo Zuliani non ci sta: “Alla Juve mancano 12 punti, campionato più falso della storia. Nel finale Roma favorita clamorosamente. Quando si va in casa del Toro certe cose.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Zuliani sbotta contro i romanisti: “Prendono un fermo immagine stravolgendo la realtà. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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CAMPIONATO CON ASTERISCO IN VETTA. CLASSIFICA JUVE REALE PER IL QUARTO POSTO -1 SUPERCOPPA COLOMBO

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