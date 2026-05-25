La Supercoppa Italiana si disputerà a dicembre, secondo quanto annunciato dal presidente della Lega Serie A. Inoltre, non ci saranno più derby nel finale di campionato. Simonelli ha commentato anche gli scontri avvenuti prima della partita tra Torino e Juventus.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha detto la sua sulla programmazione della Serie A, sulla Supercoppa Italiana e non solo. Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 all’indomani dell’ultima giornata di campionato, segnata dalle qualificazioni in Champions League di Roma e Como e dal caos legato al derby di Torino. Tra i temi affrontati, anche la sede della prossima Supercoppa Italiana e la possibilità futura di disputare gare di campionato all’estero. Sulla Supercoppa, Simonelli ha spiegato: « La Supercoppa italiana si giocherà il 22-23 dicembre, penso lo decideremo oggi in un consiglio di Lega. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Simonelli rivela: «La Supercoppa Italiana si giocherà a dicembre, non faremo più derby nel finale di campionato». Poi si esprime sugli scontri pre Torino-Juve

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