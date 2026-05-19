Corsa 4° posto Oppini furioso | Alla Juve tolti 10-12 punti dagli arbitri A Firenze tolgono il rigore su Vlahovic a Parma alla Roma lo danno Ultimamente ci annullano…

Da webmagazine24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione “Il Processo al 90”, un giornalista e tifoso juventino ha espresso forte disapprovazione per alcune decisioni arbitrali che, a suo avviso, avrebbero penalizzato la squadra nel corso della stagione. Ha affermato che alla Juventus sarebbero stati tolti tra i 10 e i 12 punti a causa di errori degli arbitri. Ha citato episodi specifici, come un rigore negato a un giocatore in una partita a Firenze e un rigore concesso in una gara a Parma. Ha anche parlato di episodi di annullamenti di gol recenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel corso della trasmissione “Il Processo al 90“, il giornalista e tifoso juventino Francesco Oppini si è lasciato andare a un duro sfogo contro alcune decisioni arbitrali che, a suo dire, avrebbero penalizzato la Juventus nel corso della stagione. Oppini ha puntato il dito soprattutto sulla disparità di giudizio tra due episodi simili, con la . L'articolo Corsa 4° posto, Oppini furioso: “Alla Juve tolti 10-12 punti dagli arbitri. “A Firenze tolgono il rigore su Vlahovic, a Parma alla Roma lo danno. Ultimamente ci annullano.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Calendario Serie A 202021: si parte subito forte per Juventus, Lazio, Atalanta e Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Parma, sfida alla Roma per il 12° posto: dubbi in attacco e futuro Cuesta? Domande chiave Chi sostituirà Pellegrino nell'attacco contro la Roma? Come influenzerà il risultato finale il budget per il prossimo mercato? Quali...

Como, Juve, Roma e Atalanta in corsa per il quarto posto: chi va in Champions a pari puntiCosa dice il regolamento se due o più squadre chiudono con lo stesso numero di punti in classifica.

alla juve corsa 4 posto oppiniOppini: Juve, manca una governance. E Yildiz si sta nascondendo...Il giornalista e conduttore Francesco Oppini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Juve: Questa Juve no l'ha fatta Spalletti. tuttomercatoweb.com

alla juve corsa 4 posto oppiniAgostinelli: Corsa Champions? La Juve ha qualcosa in più rispetto alla Roma per il quarto postoIntervenuto a 1 Football Club, l'ex allenatore Andrea Agostinelli si è soffermato anche sulla corsa Champions, con la Juventus pienamente coinvolta a 3 giornate dalla fine del campionato: La Roma s ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web