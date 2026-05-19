Corsa 4° posto Oppini furioso | Alla Juve tolti 10-12 punti dagli arbitri A Firenze tolgono il rigore su Vlahovic a Parma alla Roma lo danno Ultimamente ci annullano…

Durante la trasmissione “Il Processo al 90”, un giornalista e tifoso juventino ha espresso forte disapprovazione per alcune decisioni arbitrali che, a suo avviso, avrebbero penalizzato la squadra nel corso della stagione. Ha affermato che alla Juventus sarebbero stati tolti tra i 10 e i 12 punti a causa di errori degli arbitri. Ha citato episodi specifici, come un rigore negato a un giocatore in una partita a Firenze e un rigore concesso in una gara a Parma. Ha anche parlato di episodi di annullamenti di gol recenti.

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