Corsa 4° posto Oppini furioso | Alla Juve tolti 10-12 punti dagli arbitri A Firenze tolgono il rigore su Vlahovic a Parma alla Roma lo danno Ultimamente ci annullano…
Durante la trasmissione “Il Processo al 90”, un giornalista e tifoso juventino ha espresso forte disapprovazione per alcune decisioni arbitrali che, a suo avviso, avrebbero penalizzato la squadra nel corso della stagione. Ha affermato che alla Juventus sarebbero stati tolti tra i 10 e i 12 punti a causa di errori degli arbitri. Ha citato episodi specifici, come un rigore negato a un giocatore in una partita a Firenze e un rigore concesso in una gara a Parma. Ha anche parlato di episodi di annullamenti di gol recenti.
Nel corso della trasmissione “Il Processo al 90“, il giornalista e tifoso juventino Francesco Oppini si è lasciato andare a un duro sfogo contro alcune decisioni arbitrali che, a suo dire, avrebbero penalizzato la Juventus nel corso della stagione. Oppini ha puntato il dito soprattutto sulla disparità di giudizio tra due episodi simili, con la . L'articolo Corsa 4° posto, Oppini furioso: “Alla Juve tolti 10-12 punti dagli arbitri. “A Firenze tolgono il rigore su Vlahovic, a Parma alla Roma lo danno. Ultimamente ci annullano.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Calendario Serie A 202021: si parte subito forte per Juventus, Lazio, Atalanta e Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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