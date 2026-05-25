Zorro Man of the Dead – Il Pop che diventa Pulp

Zorro arriva al galoppo, accompagnato da un ritmo simile a uno schioppo, nella sigla dell’anime trasmesso su Italia 1. La canzone è interpretata da Cristina D’Avena, che ha cantato la sigla di questa serie. L’anime aveva come protagonista il personaggio di Zorro, noto per la sua figura di eroe mascherato. La sigla si distingue per il suo stile musicale energico e riconoscibile.

Come uno schioppo arriva Zorro al galoppo, alcune parole cantate da Cristina D’Avena nella sigla dell’anime andato in onda su Italia 1 che aveva come protagonista Zorro. Un personaggio immortale scolpito nelle nostre memorie e nel nostro immaginario. Non appena vediamo una z la nostra mente viaggia immediatamente lasciandoci andare ad un laconico sorriso: chissà chi l’ha lasciata, chissà perché è lì, ecc. Ebbene, la volpe Messicana è tornata. Sergio Bonelli Editore sta per portare sui nostri scaffali l’ultima fatica del fumettista statunitense Sean Gordon Murphy già autore di: Punk Rock Jesus e Batman: White Knight (tra i tanti) con i colori di Simon Cough, una nuova miniserie intitolata Zorro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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