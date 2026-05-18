Zona falcata Scurria invita il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

Domani, 19 maggio, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica visiterà Messina su invito di un candidato sindaco del centrodestra. La visita segue l’invito rivolto al ministro anche da parte di un altro esponente politico locale, Marcello Scurria. La zona interessata dall’evento è nota come “falcatà”. La visita del ministro si inserisce in un calendario di incontri politici e istituzionali nella città siciliana. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sui programmi specifici della giornata.

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Dopo Abodi tocca a Pichetto Fratin ricevere la chiamata di Marcello Scurria. Il ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica domani, 19 maggio, sarà in visita a Messina su invito del candidato sindaco del centrodestra. L'obiettivo è riaccendere i riflettori sulla Zona Falcata. Al sopralluogo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ambiente e Terra dei Fuochi: il presidente Colombiano ricevuto dal ministro Pichetto FratinTrasferma romana per il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, che ha incontrato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza...