Roma | auto in fiamme in zona Torre Maura indagini in corso

Nella serata di ieri, un'auto è stata coinvolta in un incendio in via di Torre Spaccata, nella zona di Torre Maura a Roma. L’incendio si è sviluppato intorno alle 22, e le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le verifiche per accertare le cause. Le autorità stanno conducendo indagini per determinare la dinamica dell’incidente.

Un’auto è andata a fuoco ieri sera in zona Torre Maura, a Roma. L’incidente si è verificato intorno alle 22, quando le fiamme hanno avvolto la vettura in via di Torre Spaccata. Grazie alla tempestiva segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno domato rapidamente le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante. Intervento dei Vigili del Fuoco e Sicurezza dell’Area. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte o ferite in questo episodio. Per garantire la sicurezza pubblica, sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo. Inoltre, sul luogo dell’incendio era presente anche il personale del commissariato Tuscolano della polizia di Stato, che ha svolto gli adempimenti di competenza necessari in situazioni di questo tipo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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