Pedro Martinez e Rei Sakamoto sfiorano la rissa al Roland Garros | Andiamo fuori Devono separarli

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le qualificazioni al torneo di Roland Garros, un episodio acceso ha coinvolto Pedro Martinez e Rei Sakamoto. Dopo la vittoria di Martinez, i due si sono scambiati parole accese, tanto da sfiorare una rissa. Sono stati necessari interventi per separarli e calmare la situazione, che si è svolta sotto gli occhi di spettatori e addetti ai lavori. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla tensione tra i due tennisti, che si è poi placata con l’intervento di chi era presente.

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Momenti incandescenti nelle qualificazioni dello Slam parigino: dopo la vittoria di Pedro Martinez, il confronto con Rei Sakamoto degenera verbalmente. Il giudice di sedia è costretto a intervenire per evitare il peggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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