Pedro Martinez e Rei Sakamoto sfiorano la rissa al Roland Garros | Andiamo fuori Devono separarli
Durante le qualificazioni al torneo di Roland Garros, un episodio acceso ha coinvolto Pedro Martinez e Rei Sakamoto. Dopo la vittoria di Martinez, i due si sono scambiati parole accese, tanto da sfiorare una rissa. Sono stati necessari interventi per separarli e calmare la situazione, che si è svolta sotto gli occhi di spettatori e addetti ai lavori. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla tensione tra i due tennisti, che si è poi placata con l’intervento di chi era presente.
Momenti incandescenti nelle qualificazioni dello Slam parigino: dopo la vittoria di Pedro Martinez, il confronto con Rei Sakamoto degenera verbalmente. Il giudice di sedia è costretto a intervenire per evitare il peggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Problemi fisici per Djokovic: “Non ce la faccio”, salta Madrid e pensa al Roland GarrosIl campione serbo ha annunciato ufficialmente la mancata partecipazione al Masters 1000.
Leggi anche: Lorenzo Musetti rinuncia al Roland Garros: “Ho una lesione al retto femorale, questa cosa mi pesa”
Momenti incandescenti nelle qualificazioni dello Slam parigino: dopo la vittoria di Pedro Martinez, il confronto con Rei Sakamoto degenera verbalmente. Il giudice di sedia è costretto a intervenire per evitare il peggio facebook
Pedro Martinez, chi è l'avversario di Sinner a WimbledonMartinez è arrivato a Wimbledon dopo una serie di cinque sconfitte consecutive (Roma, Amburgo, Roland Garros, Halle e Maiorca) e una sola vittoria nelle nove partite disputate precedentemente (contro ... sport.sky.it
Chi è Pedro Martinez, prossimo avversario di Sinner a Wimbledon 2025?Pedro Martinez: l’outsider spagnolo che sogna il colpo grosso contro il n.1 Pedro Martinez si prepara ad affrontare la partita più attesa della sua carriera: sabato 5 luglio, sull’erba di Wimbledon, ... affaritaliani.it