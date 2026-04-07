Alex Eala si prepara a disputare il suo primo match allo Stuttgart Open 2023, dopo che Qinwen Zheng si è ritirata dall’evento. La giovane tennista ha ottenuto così l’opportunità di partecipare alla competizione grazie a questa sostituzione. La partita rappresenta una prima esperienza ufficiale nel torneo per Eala, che si trova ora di fronte alla possibilità di confrontarsi con avversarie di alto livello.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alexandra Eala, giovane talento tennistico filippino, farà il suo debutto all’atteso Stuttgart Open a partire dal 13 aprile. Questa manifestazione, rinomata nel circuito WTA, rappresenta un’importante opportunità per Eala di mettersi alla prova contro alcune delle migliori giocatrici del circuito. Dopo una recente sconfitta contro Karolina Muchova al Miami Open, Eala ha subito un calo di ben 17 posizioni nella classifica WTA. Inizialmente, era prevista la sua partecipazione all’evento attraverso le qualificazioni. Le circostanze, però, sono cambiate a suo favore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alex Eala guadagna un’improvvisa opportunità al Stuttgart Open dopo il ritiro di Qinwen Zheng.

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