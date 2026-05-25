L'atmosfera rilassata fa da contraltare ai temi della serie. Due Spicci è infatti probabilmente il lavoro più adulto e disincantato dell'autore romano. Una storia che parla di amicizia, aspettative tradite, responsabilità e della difficoltà di accettare che non tutto finisca come avevamo immaginato. Tutto inizia con un piccolo locale che Zero decide di gestire insieme al suo amico, Cinghiale. Perché Due Spicci? «Non l'ho scelto io come titolo ma mi piaceva perché è un'espressione che uso tanto e che si usa tanto a Roma. Significa tante cose: le monetine, ovviamente, ma si usa anche per dire due spicci di responsabilità, due spicci di gioia, spicciare casa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zerocalcare: «In Due Spicci l'amicizia è centrale perché ti salva la vita, ma non sempre c'è il lieto fine. Nella serie c'è una canzone che amo: T'appartengo di Ambra, mi ricorda le vacanze al mare con mia madre appena divorziata»

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I primi 6 minuti della serie #DueSpicci di Zerocalcare saranno disponibili su YouTube a partire dalle ore 21:00. x.com

Due Spicci, Zerocalcare conferma: Per me è la fine della trilogia reddit

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