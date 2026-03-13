Chiara Petrolini | Sono stata descritta come una madre assassina ma non sono questo Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini

In aula, una studentessa di 22 anni ha fatto dichiarazioni spontanee riguardo alle accuse a suo carico, rilasciando parole che contestano le etichette di madre assassina attribuitele. La giovane ha affermato di non aver mai voluto causare danno ai propri figli e ha espresso la propria versione dei fatti, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Queste dichiarazioni spontanee sono le prime della studentessa 22enne davanti alla Corte di assise di Parma. Ha parlato per circa 7 minuti con una breve interruzione leggendo un foglio. La sua voce, secondo quanto riportano i giornali locali, era monocorde. «Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male, è una sofferenza che distrugge dentro». I bambini hanno avuto un nome per volontà del padre, Samuel, che ha sempre detto di non essere a conoscenza delle gravidanze. Domenico Matteo è il nome scelto per il fratello maggiore, il cui corpo è stato ritrovato il 7 settembre scorso, sepolto nel cortile della villetta di Vignale. Le analisi forensi hanno permesso di stabilire che il piccolo, il primo bambino, era nato il 12 maggio 2023. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

