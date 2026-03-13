In aula, una studentessa di 22 anni ha fatto dichiarazioni spontanee riguardo alle accuse a suo carico, rilasciando parole che contestano le etichette di madre assassina attribuitele. La giovane ha affermato di non aver mai voluto causare danno ai propri figli e ha espresso la propria versione dei fatti, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Queste dichiarazioni spontanee sono le prime della studentessa 22enne davanti alla Corte di assise di Parma. Ha parlato per circa 7 minuti con una breve interruzione leggendo un foglio. La sua voce, secondo quanto riportano i giornali locali, era monocorde. «Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male, è una sofferenza che distrugge dentro». I bambini hanno avuto un nome per volontà del padre, Samuel, che ha sempre detto di non essere a conoscenza delle gravidanze. Domenico Matteo è il nome scelto per il fratello maggiore, il cui corpo è stato ritrovato il 7 settembre scorso, sepolto nel cortile della villetta di Vignale. Le analisi forensi hanno permesso di stabilire che il piccolo, il primo bambino, era nato il 12 maggio 2023. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Petrolini: «Sono stata descritta come una madre assassina, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini»

