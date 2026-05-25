Al Circo Massimo, un pubblico numeroso ha assistito a un evento dedicato a Zerocalcare, con una platea di “ragazzi invecchiati” che hanno condiviso ricordi degli anni ’80. Tra le attrazioni, l’autore ha presentato le sue nuove serie, mentre sul palco sono stati discussi temi come il rapporto tra genitori e figli attraverso i videogiochi d’epoca. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di nostalgia e di attesa per le novità in arrivo.

? Punti chiave Come faranno i vecchi videogiochi a unire genitori e figli?. Chi sono i "ragazzi invecchiati" che animeranno il Circo Massimo?. Perché la nostalgia degli anni Ottanta è diventata un ponte generazionale?. Quale impatto avrà questo evento sulle future strategie di Netflix?.? In Breve Partecipanti Anna e Fabrizio condividono passioni su Pac-Man e Super Mario al Circo Massimo.. L'evento unisce genitori e figli di 13 anni tramite biliardino e console anni Ottanta.. La nostalgia tecnologica funge da collante sociale tra diverse generazioni di appassionati.. Il successo della serie Netflix influenza le strategie di marketing del fumetto italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zerocalcare al Circo Massimo: tra nostalgia anni ’80 e nuove serie

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