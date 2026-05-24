In migliaia al Circo Massimo per Zerocalcare | Meglio della politica
Al Circo Massimo, migliaia di persone si sono radunate per un evento dedicato a Zerocalcare, che ha attirato un pubblico vario e numeroso. Durante l’iniziativa, l’artista ha parlato per diverse ore, portando sul palco il suo lavoro e i suoi pensieri. La piazza è diventata un grande spazio di incontro, con i partecipanti che hanno ascoltato e applaudito, creando un’atmosfera di grande partecipazione.
Al Circo Massimo, trasformato in una immensa sala giochi, migliaia di persone per ore si sono cimentate nella conclusione di un videogioco il cui unico obiettivo era quello di sbloccare la visione in anteprima della nuova serie ‘Due spicci‘, firmata dal fumettista romano Zerocalcare e prodotta da Netflix. Tantissimi i giovani ma tanti anche i meno giovani che si sono messi in fila tutti accomunati da un unico desiderio: ascoltare storie raccontate dal fumettista, ormai diventato un cantore di intere generazioni. “Mi rappresenta molto meglio di tanti politici“, è il pensiero di tutti. Iran, la minaccia di uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare: "Sapete cosa vi succederà?" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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