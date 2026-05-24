In migliaia al Circo Massimo per Zerocalcare | Meglio della politica

Notizia in breve

Al Circo Massimo, migliaia di persone si sono radunate per un evento dedicato a Zerocalcare, che ha attirato un pubblico vario e numeroso. Durante l’iniziativa, l’artista ha parlato per diverse ore, portando sul palco il suo lavoro e i suoi pensieri. La piazza è diventata un grande spazio di incontro, con i partecipanti che hanno ascoltato e applaudito, creando un’atmosfera di grande partecipazione.