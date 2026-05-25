Zero XE, moto offroad elettrica, si fa strada con ruote 2118 e baricentro basso. La sua erogazione è immediata e può essere modulata tramite le mappe, facilitando l’uso sia su terreni tecnici che su percorsi più scorrevoli. Si presenta come una valida opzione per chi cerca un mezzo elettrico per il fuoristrada, offrendo anche la possibilità di usarla in città. La moto combina praticità e performance, con un design pensato per l’offroad.

Con questa moto, Zero Motorcycles riporta in fuoristrada elettrico su un terreno concreto,con ruote 2118, baricentro basso e un’erogazione immediata che si modula con le mappe, rendendola gestibile sul tecnico e divertente sullo scorrevole. È una moto "doppia": progressiva e semplice per chi vuole cominciare, ma anche capace di regalare sorrisi a chi è già esperto, quando si passa a set-up e modalità più aggressivi. Prezzo: 6.770 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zero XE, l'offroad elettrica facile. Come va fuoristrada e in città

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800W Off-Road Electric Scooter for Adults | 22MPH, 34-Mile Range, Dual Suspension & 10 Tires

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