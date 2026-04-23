Suzuki eVitara la prova de Il Fattoit – Elettrica e concreta anche in offroad – FOTO

Una nuova versione della Suzuki eVitara è stata recentemente testata e presentata da Il Fatto.it. La vettura elettrica si distingue per un design compatto e versatile, capace di affrontare anche percorsi in off-road. Le foto scattate durante la prova mostrano dettagli della carrozzeria e dell’interno, evidenziando le caratteristiche tecniche e funzionali del modello. La presentazione mira a offrire un’idea chiara delle capacità di questa vettura in diverse situazioni di guida.

‹ › 1 6 suzuki eVitara. ‹ › 2 6 suzuki eVitara. ‹ › 3 6 suzuki eVitara. ‹ › 4 6 suzuki eVitara. ‹ › 5 6 suzuki eVitara. ‹ › 6 6 suzuki eVitara. Prudente fra i prudenti, Suzuki è un costruttore che nei suoi oltre 100 anni di storia non ha mai chiuso un bilancio in perdita. Anche le ultime stime per il difficile 2025 (in Giappone l’anno fiscale va da aprile a fine marzo) danno ricavi in ulteriore miglioramento. I dati consolidati del 2024 collocano la casa di Hamamatsu al primo posto per marginalità percentuale fra quelle generaliste, terza assoluta a livello mondiale dietro a Ferrari e Porsche. Con la eVitara Suzuki entra nel segmento...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Suzuki eVitara, la prova de Il Fatto.it – Elettrica e concreta, anche in offroad – FOTO Suzuki eVitara 4x4: EVOLUZIONE anche in OFF-ROAD Notizie correlate Kia EV5 la prova de Il Fatto.it – Concreta, spaziosa e pronta a tutto – FOTOKia sembra non voler fermarsi né tantomeno rallentare, e in attesa dell’imminente lancio commerciale della EV2, la Casa coreana fa guidare la sua... Nuova Suzuki eVitara, come va su strada la prima elettrica giapponeseLa gamma Suzuki si arricchisce con la eVitara, vettura tutta nuova che trasferisce l'esperienza del marchio nel mondo dei Suv 4x4 verso la tecnologia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Come va il nuovo SUV Suzuki a trazione integrale; Suzuki e Vitara, L’A prima prova; Nuova Suzuki eVitara, come va su strada la prima elettrica giapponese; Suzuki e Vitara AllGrip?e, prova off?road della SUV elettrica 4x4 | Quattroruote.it. Suzuki e Vitara sfida l’off?road: test con il 4x4 elettrico AllGrip?eLa SUV ha un'altezza da terra pari a 18 cm. E nella variante con trazione integrale non teme gli ostacoli impegnativi ... quattroruote.it Suzuki eVitara: la prima elettrica del marchio giapponese - VideoLa Suzuki eVitara è la prima 100% elettrica della casa giapponese: con 184 CV di potenza è la più performante della gamma Vitara e con la trazione integrale Allgrip-e sfrutta due motori indipendenti p ... hdmotori.it Settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di provare la nuova eVitara sulla stupenda pista Quattroruote a Vairano per testare e conoscere ogni dettaglio di questa nuova aggiunta in gamma Suzuki, in questo modello si uniscono forza e innovazione a un pow - facebook.com facebook Stesso spirito, stessa direzione: sempre avanti #evitara #suzuki #SFT #suzukièsport x.com