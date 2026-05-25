Nuovi dettagli sono emersi nell'inchiesta che coinvolge l'ex premier spagnolo, indagato per traffico d'influenze e altri reati. Secondo fonti investigative, l'indagine si sta concentrando su alcune decisioni politiche e incontri riservati. L’attuale presidente del governo ha dichiarato di essere tranquillo e di non aver nulla da temere. La procura ha confermato che le indagini sono ancora in corso senza ulteriori dettagli pubblicati.

In Spagna sono emersi nuovi dettagli sul caso che vede indagato l’ex premier José Luis Rodriguez Zapatero per traffico d’influenze e altri reati. I media iberici hanno riportato nel fine settimana i rapporti che l’Unità per i reati economici e fiscali della polizia nazionale (Udef) ha consegnato al giudice istruttore del Tribunale Nazionale, José Luis Calama, nei quali l’ex leader socialista viene ritenuto al vertice di una rete organizzata di traffico di influenze, intervenuta nel salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Le accuse nell’inchiesta Plus Ultra. Zapatero viene inoltre identificato come il “principale beneficiario”, attraverso una società intestata alle due figlie, dei pagamenti ricevuti dalla rete in cambio dei suoi favori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zapatero, nuove accuse nell’inchiesta Plus Ultra. Sanchez “tranquillo”

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