Spagna Zapatero nega le accuse sul salvataggio di Plus Ultra | Sempre rispettato la legge

L'ex presidente del governo spagnolo ha deciso di parlare dopo essere stato coinvolto in un procedimento legale riguardante il salvataggio di una compagnia aerea. In una dichiarazione pubblica, ha affermato di aver sempre agito nel rispetto delle norme e di non aver mai violato le leggi. La vicenda riguarda una procedura di intervento pubblico nel settore aeronautico, con le autorità che indagano sui presunti irregolarità. La questione è al centro dell'attenzione politica e giudiziaria nel paese.

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José Luis Rodriguez Zapatero rompe il silenzio. L’ex premier socialista spagnolo, indagato per traffico di influenze e altri reati in relazione al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, in un video inviato ai media, ha negato irregolarità e si è detto pronto a difendersi “con fermezza e convinzione”. “Questa mattina ho ricevuto una notifica dal Tribunale Nazionale che mi convoca come persona indagata. Desidero innanzitutto esprimere la mia disponibilità a collaborare con la giustizia. Allo stesso tempo, desidero ribadire che tutte le mie attività, pubbliche e private, sono sempre state condotte nel più assoluto rispetto della legge “.... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, Zapatero nega le accuse sul salvataggio di Plus Ultra: "Sempre rispettato la legge" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spagna, Zapatero indagato caso ‘Plus Ultra’La compagnia aerea Plus Ultra dopo il Covid ha ricevuto 53 milioni di euro provenienti dal piano di salvataggio pubblico. Spagna, l’ex primo ministro Zapatero accusato di riciclaggio e traffico di influenze nel caso “Plus Ultra”L’ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero è stato convocato in tribunale il 2 giugno, come indagato nel caso del salvataggio pubblico della... Spagna, Zapatero nega le accuse sul salvataggio di Plus Ultra: Sempre rispettato la legge(LaPresse) José Luis Rodriguez Zapatero rompe il silenzio. L'ex premier socialista spagnolo, indagato per traffico di influenze e altri reati ... stream24.ilsole24ore.com Spagna Ex premier spagnolo Zapatero indagatoL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero è stato citato a comparire il 2 giugno dal Tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso del salvataggio pubblico della compagnia ... bluewin.ch