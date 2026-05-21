Un’indagine ha coinvolto il primo ex Presidente del Consiglio spagnolo, diventando il primo nella storia del paese a essere sottoposto a indagini per traffico di influenze. La notizia ha suscitato molta attenzione, considerando il ruolo ricoperto in passato e la natura dell’accusa. L’indagine riguarda specificamente il coinvolgimento in attività legate a presunti scambi di favori e influenze, mentre le autorità competenti hanno avviato le procedure per approfondire i fatti. La vicenda potrebbe avere ripercussioni sulla scena politica nazionale.

José Luis Rodríguez Zapatero è il primo ex Presidente del Consiglio indagato per traffico di influenze nella storia della democrazia spagnola. Un colpo, forse decisivo, per Pedro Sánchez. L’attuale premier ha mostrato di saper navigare in acque difficili, mutando pelle a seconda delle circostanze e individuando gli alleati giusti per maggioranze parlamentari che hanno messo puntualmente nell’angolo i Popolari e l’ultradestra. Stavolta all’angolo è finito il “sanchismo”. Zapatero era, ed è, politico amatissimo a sinistra, impegnato nelle campagne elettorali, sempre al fianco del Governo per spendere la sua storia fatta di impegno e credibilità; in fondo il suo secondo mandato si consumò per la crisi economica e per la ‘bolla immobiliare’, non per scandali di corruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’inchiesta su Zapatero è un brutto colpo, forse decisivo, per Pedro Sánchez

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