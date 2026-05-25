Zapatero è indagato per fondi neri da Venezuela e Cina | Internazionale rossa sotto choc

Da secoloditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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José Luis Rodríguez Zapatero è sotto indagine per presunti finanziamenti illeciti provenienti da Venezuela e Cina. L’inchiesta riguarda fondi neri che sarebbero stati destinati a sostenere attività politiche e campagne elettorali. Le autorità hanno avviato verifiche sui flussi di denaro e sui documenti finanziari collegati alla sua attività politica. L’indagine si inserisce in un contesto di inchieste più ampie su possibili irregolarità finanziarie nel settore politico. Finora, nessuna accusa formale è stata presentata contro l’ex presidente del governo.

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José Luis Rodríguez Zapatero finisce nel vortice di una delle inchieste più esplosive della recente storia politica spagnola. L’ex premier socialista è ufficialmente indagato dall’Audiencia Nacional per presunto traffico di influenze, falso documentale e organizzazione criminale in un’indagine che intreccia fondi pubblici, interessi venezuelani, ambienti vicini al Partito comunista cinese e una fitta rete di società riconducibili al suo entourage familiare e politico. Inchiesta Plus Ultra: tutti i finanziamenti che non tornano. A convocarlo davanti al giudice José Luis Calama, il prossimo 2 giugno, è il caso “Plus Ultra”, il controverso salvataggio della compagnia aerea omonima durante la pandemia con oltre 53 milioni di euro di fondi pubblici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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