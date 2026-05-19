Spagna Zapatero indagato caso ‘Plus Ultra’

In Spagna, l'ex presidente del governo è stato indagato in relazione a un caso che coinvolge la compagnia aerea Plus Ultra. Questa società ha ricevuto 53 milioni di euro dal piano di salvataggio pubblico dopo la pandemia di Covid-19. L’indagine riguarda presunte irregolarità nella gestione di tali fondi. Finora, le autorità non hanno rilasciato commenti ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso delle risorse pubbliche destinate al settore aereo durante il periodo di crisi.

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La compagnia aerea Plus Ultra dopo il Covid ha ricevuto 53 milioni di euro provenienti dal piano di salvataggio pubblico. È stata aperta un’indagine sul presunto riciclaggio di denaro di questi soldi. Tra gli indagati figura l’ex primo ministro Zapatero, accusato di appartenenza a un’organizzazione criminale, traffico di influenze e falsificazione di documenti Il già premier spagnolo Zapatero indagato per appartenenza a un’organizzazione criminale, traffico di influenze e falsificazione di documenti. Le accuse emergono nell’ambito di un’indagine sul presunto riciclaggio di denaro per il salvataggio pubblico concesso alla compagnia aereaPlus Ultradopo la pandemia Covid 19. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spagna, Zapatero indagato caso ‘Plus Ultra’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Zapatero indagato: nuovo scandalo nel PSOE spagnolo Sullo stesso argomento Spagna, l’ex primo ministro Zapatero accusato di riciclaggio e traffico di influenze nel caso “Plus Ultra”L’ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero è stato convocato in tribunale il 2 giugno, come indagato nel caso del salvataggio pubblico della... Ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenzeL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso... #Spagna #PSOE | Prima di chiudere questo thread già molto ricco e proseguire nel seguente, una notizia di queste ore che non riguarda l’Andalusia: l’ex-presidente del Gobierno, José Luis Zapatero, è indagato per il caso Plus Ultra e comparirà davanti a u x.com In Spagna l’ex primo ministro Zapatero è indagato in un caso di presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubbliciL’ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero è indagato, insieme ad altre persone, per il presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo spagnolo aveva stanzi ... ilpost.it Spagna, Zapatero indagato per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra: perquisiti gli uffici dell’ex premierL'ex presidente socialista è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti ... tg.la7.it