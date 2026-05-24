Clamoroso al Giro! Testata a un collega Zanoncello mandato a casa

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Giro d’Italia, un ciclista della Bardiani è stato squalificato e multato di 500 franchi svizzeri dopo aver colpito un collega con una testata. La decisione è stata immediata e definitiva, portando alla sua esclusione dalla gara. La squalifica e la multa sono state applicate per comportamenti considerati non conformi alle regole della competizione. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o reazioni è stato comunicato.

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La punizione è stata esemplare: il veneto della Bardiani è stato squalificato e multato per 500 franchi svizzeri. La squadra non presenterà ricorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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