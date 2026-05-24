Clamoroso al Giro! Testata a un collega Zanoncello mandato a casa

Notizia in breve

Durante il Giro d’Italia, un ciclista della Bardiani è stato squalificato e multato di 500 franchi svizzeri dopo aver colpito un collega con una testata. La decisione è stata immediata e definitiva, portando alla sua esclusione dalla gara. La squalifica e la multa sono state applicate per comportamenti considerati non conformi alle regole della competizione. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o reazioni è stato comunicato.