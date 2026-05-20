Campenaerts è l'indagato numero uno per l'urina nelle borracce al Giro d'Italia | È un pioniere
Il Giro d'Italia è stato teatro di un caso che ha attirato l’attenzione delle autorità: un ciclista è stato individuato come principale indagato in relazione a un sospetto di contaminazione nelle borracce dei partecipanti. La giuria ha pubblicamente invitato i corridori a non urinare nelle borracce, provocando una serie di controlli e sospetti tra i partecipanti. Tra le persone sotto indagine figura un atleta di lunga esperienza, che è stato definito un pioniere in questa vicenda.
Lo sconcertante appello della Giuria del Giro d'Italia ai corridori nei giorni scorsi "non urinate nelle borracce" ha scatenato la caccia ai "colpevoli". E nel gruppo è stato individuato Victor Campenaerts: "L'ho visto, ed è l'unico in grado di farlo.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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