Zanoncello dopo la squalifica al Giro | Testata involontaria un'ingiustizia giudicare da una clip

Enrico Zanoncello ha dichiarato che la testata nel finale del Giro è stata involontaria, definendola un’ingiustizia giudicare da una clip. Ha spiegato di non aver voluto colpire intenzionalmente l’avversario e ha sottolineato che l’incidente è stato casuale. Dopo la squalifica, il ciclista ha espresso disappunto, sostenendo che l’azione non meritava la punizione inflitta. È stato coinvolto nel finale di corsa, ma ha insistito sulla mancanza di volontà nel suo gesto.

Enrico Zanoncello ha voluto spiegare la dinamica dell'incidente che lo ha coinvolto nel finale della 15a tappa del Giro d'Italia in cui ha fatto cadere Donaldson ed è stato escluso dalla Giuria: "Volata caotica, ho preso una spallata e perso il controllo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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“Credo sia un’ingiustizia giudicare da una clip breve. È stata una volata caotica”: parla Zanoncello, squalificato dal Giro d’Italia per una testataUn ciclista è stato squalificato dal Giro d’Italia dopo aver colpito un altro corridore durante una volata caotica.

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