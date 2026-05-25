Un ciclista è stato squalificato dal Giro d’Italia dopo aver colpito un altro corridore durante una volata caotica. L’atleta ha commentato dicendo che sarebbe ingiusto giudicare l’incidente da una breve clip. Ha anche espresso dispiacere per il ragazzo coinvolto nella caduta, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente.

“Voglio dire qualcosa su quanto successo ieri. Mi dispiace sinceramente per il ragazzo coinvolto nella caduta. Non avrei mai voluto che finisse così”. Si apre così un post social di Enrico Zanoncello, il corridore della Bardiani che è stato multato e squalificato dal Giro d’Italia dopo la 15esima tappa da Voghera a Milano perché ha colpito con una testata un corridore della Jayco-Alula, facendolo cadere nelle fasi finali e concitate della corsa di giornata. Per questo motivo, dopo la tappa, la Giuria della corsa ha punito Zanoncello: squalifica dal Giro d’Italia, 500 franchi svizzeri di multa, cartellino giallo e 13 punti di penalizzazione nella classifica a punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Credo sia un’ingiustizia giudicare da una clip breve. È stata una volata caotica”: parla Zanoncello, squalificato dal Giro d’Italia per una testata

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