Mr. Marra, nome reale Davide Marra, è uno youtuber e podcaster romano nato nel 1991. È noto per la capacità di affrontare argomenti come Fellini e la cronaca nera con disinvoltura, attirando un vasto pubblico. È diventato particolarmente popolare grazie al podcast Pulp, che conduce insieme a Fedez. Attualmente, è tra i creator più seguiti nel panorama digitale italiano.

Mr. Marra, vero nome Davide Marra, è uno degli youtuber e podcaster più seguiti del momento. Romano, classe 1991, capace di parlare di Fellini e di cronaca nera con la stessa naturalezza, è arrivato al successo grazie al suo talento, consolidandolo grazie a Pulp Podcast che conduce con Fedez. Chi è Mr. Marra: la carriera e la vita sentimentale. Davide Marra è nato a Roma il 18 ottobre 1991. Prima di approdare al mondo dei contenuti digitali ha lavorato come personal trainer, ma la sua vera passione è sempre stata il cinema. Lo studia da autodidatta, con la serietà di chi non si accontenta di guardare i film, ma vuole capirli, smontarli e raccontarli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Mr Marra, lo youtuber che conduce il podcast Pulp con Fedez

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