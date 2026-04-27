Paolo Zampolli insiste | L'Italia ha il 50% di possibilità di ripescaggio ai Mondiali Decide Trump

Paolo Zampolli, noto come inviato speciale dell’amministrazione Trump, ha nuovamente affrontato la questione del possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026. In un'intervista, ha dichiarato che la decisione finale spetterà all’amministrazione americana e che le probabilità di ripescaggio sarebbero superiori al 50 per cento. Zampolli ha sottolineato che si tratta di una questione legata a decisioni governative, senza specificare ulteriori dettagli.

Paolo Zampolli, l’inviato speciale dell’amministrazione Trump, torna a parlare dell'ipotesi ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026: "Decide Trump, c'è più del 50% di possibilità".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell’alto inviato Paolo ZampolliFabio Zampolli è l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti che ha "suggerito" al numero uno della FIFA di ripescare l'Italia nei Mondiali...

Evelina Christillin: “Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sarebbe umiliante. Ma decide Infantino”Evelina Christillin, che ha fatto parte del consiglio della FIFA, ha parlato delle possibilità di ripescaggio dell'Italia, che non sono moltissime, e...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Zampolli: Italia ripescata? Sì, l'ho suggerito a Trump e ci spero. E penso che Abodi lo sogni...; Amanda Ungaro, ex compagna di Zampolli, a Report: Sa cosa lega Epstein e Melania; Notizie diffamatorie. Paolo Zampolli smonta le fake news su di lui; Mondiali, ripescaggio Italia? Trump dice 'no', inviato Usa Zampolli insiste: Iran può cambiare idea.

Paolo Zampolli insiste: L’Italia ha il 50% di possibilità di ripescaggio ai Mondiali. Decide TrumpPaolo Zampolli, l’inviato speciale dell’amministrazione Trump, torna a parlare dell’ipotesi ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026: Decide Trump, c’è più del 50% di possibilità. Breaking news e ... fanpage.it

Chi è Paolo Zampolli, l’amico di Trump che vuole ripescare l’Italia ai MondialiFiglio del distributore di Hasbro, è stato agente di modelle e immobiliarista. Amico di Epstein, presentò Melania a «The Donald» ... ilsole24ore.com

In esclusiva l'audio che proverebbe un accordo tra Paolo Zampolli, consigliere e inviato speciale di Donald Trump, e la first lady Melania Trump. Rivedi l'inchiesta - facebook.com facebook

Angelo Bonelli (AVS): “Il governo, a partire dalla presidente Giorgia Meloni, dovrebbe comunicare a Donald Trump che il suo inviato speciale Paolo Zampolli non è persona gradita nel nostro Paese.” Dovrebbe dirlo al suo alleato e aspirante Presidente del Co x.com