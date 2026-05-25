Zaino in spalla verso le stelle | campus astronomico naturalistico per ragazzi all' agriturismo Casi Javuti

Notizia in breve

Un campus astronomico naturalistico per ragazzi si è svolto all'agriturismo Casi Javuti. Durante l'evento, i partecipanti hanno trascorso le serate montando tende al tramonto e percorrendo sentieri nel bosco. Le notti sono state dedicate all’osservazione del cielo e all’ascolto dell’ambiente naturale. L’attività si è svolta nel mese di giugno, coinvolgendo giovani in esperienze all’aperto e di scoperta del cielo e della natura.