Zaino in spalla verso le stelle | campus astronomico naturalistico per ragazzi all' agriturismo Casi Javuti
Un campus astronomico naturalistico per ragazzi si è svolto all'agriturismo Casi Javuti. Durante l'evento, i partecipanti hanno trascorso le serate montando tende al tramonto e percorrendo sentieri nel bosco. Le notti sono state dedicate all’osservazione del cielo e all’ascolto dell’ambiente naturale. L’attività si è svolta nel mese di giugno, coinvolgendo giovani in esperienze all’aperto e di scoperta del cielo e della natura.
Giugno è il tempo dell’avventura. Delle tende montate al tramonto. Dei sentieri percorsi insieme. Delle notti passate ad ascoltare il bosco e a osservare il cielo. Campus astronomico e naturalistico per ragazzi, dai 9 ai 13 anni, all'agriturismo Casi Javuti dal 23 al 26 giugno 2026. Un’esperienza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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