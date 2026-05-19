L' estate delle stelle | weekend astronomico a Casi Javuti

Nell’ambito dell’estate siciliana, è previsto un fine settimana dedicato all’osservazione del cielo stellato presso l’agriturismo Casi Javuti, situato tra Casteldaccia e Altavilla Milicia. L’evento si svolgerà sabato 13 e domenica 14 giugno all’interno della Riserva Naturale Orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta di Mazzamuto. Durante il fine settimana, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersa nella natura, tra silenzi e cieli notturni luminosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui