L' estate delle stelle | weekend astronomico a Casi Javuti
Nell’ambito dell’estate siciliana, è previsto un fine settimana dedicato all’osservazione del cielo stellato presso l’agriturismo Casi Javuti, situato tra Casteldaccia e Altavilla Milicia. L’evento si svolgerà sabato 13 e domenica 14 giugno all’interno della Riserva Naturale Orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta di Mazzamuto. Durante il fine settimana, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersa nella natura, tra silenzi e cieli notturni luminosi.
Sabato 13 e domenica 14 giugno, weekend tra natura, silenzi e cieli stellati nel cuore dell’estate siciliana all'agriturismo Casi Javuti (tra Casteldaccia e Altavilla Milicia), all’interno della Riserva Naturale Orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta di Mazzamuto.Un’esperienza immersiva e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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