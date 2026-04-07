La primavera delle stelle | weekend astronomico a Casi Javuti

Nel fine settimana del 2 e 3 maggio 2026, l'agriturismo Casi Javuti, situato tra Casteldaccia e Altavilla Milicia, ospiterà un evento dedicato all'osservazione delle stelle. L'iniziativa si svolge in un periodo di piena primavera siciliana e prevede attività legate alla natura e all'astronomia, offrendo ai partecipanti un’occasione per immergersi nel cielo notturno. La manifestazione si svolge nell’ambiente rurale dell’agriturismo, circondato da paesaggi naturali.

Weekend tra natura, luce e stelle all'agriturismo Casi Javuti, tra Casteldaccia e Altavilla Milicia, sabato 2 e domenica 3 maggio 2026, nel cuore della primavera siciliana.Immersi all’interno della Riserva Naturale Orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta di Mazzamuto, i partecipanti vivranno due giorni dedicati alla natura che rinasce e al cielo che cambia: le giornate si allungano, i boschi si riempiono di vita e il cielo si fa più dolce, accompagnato dalla luce intensa della Luna piena di maggio, che illuminerà il nostro cammino sotto le stelle. Un’esperienza lenta e rigenerante, dove camminare, respirare e alzare lo sguardo diventa un modo per riconnettersi con la natura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it San Valentino sotto le stelle: weekend astronomico in agriturismoPrezzo 135 euro il weekend ( La quota include: 2 escursioni guidate, pernottamento in agriturismo, pranzo a sacco del sabato, cena di San Valentino,... Dalle stalle alle stelle: ad Alia weekend astronomico a villa DafneStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) C’è un...