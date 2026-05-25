Un zaino contenente circa mezzo chilo di droga è stato trovato durante un intervento della Polizia Locale. Gli agenti hanno sequestrato il contenuto e avviato le indagini per identificare i responsabili. Il ritrovamento è avvenuto in un'area pubblica, dove si stava svolgendo un controllo di routine. La sostanza stupefacente è stata consegnata agli uffici competenti per le analisi. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Personale della Polizia Locale in forza all’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali libero da servizio ha rinvenuto, nei pressi di un parco residenziale situato nella zona di via Sant’Antonio a Capodimonte, uno zaino contenete mezzo chilo di stupefacenti. La sostanza è stata sequestrata e fatta esaminare dal Gabinetto interregionale della Polizia Scientifica della Polizia di Stato. La Polizia Locale ha avviato un’attività investigativa per individuare i detentori delle sostanze illegali anche acquisendo immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza attive nell’area. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Zaino con mezzo chilo di droga, in corso le indagini della Polizia Locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nützliche deutsche Dialoge (A1-A2) Langsames Deutsch für Anfänger | Konversationsübungen

Notizie e thread social correlati

Violenta lite tra spacciatori, interviene la polizia: sequestrato mezzo chilo di drogaNella mattinata di lunedì 9 marzo, nel centro storico di Bolzano, le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di una violenta lite tra...

Montichiari, notato dalla polizia mentre spaccia droga: arrestato 40enne. Aveva mezzo chilo di cocainaA Montichiari, una volante della polizia ha fermato un uomo di 40 anni di origini tunisine mentre stava spacciando droga.

Argomenti più discussi: Fermato in strada con mezzo chilo di marijuana nello zaino: arrestato 26enne a Torino; Catania, anabolizzanti nascosti nel frigo di una palestra: titolare denunciato e struttura sequestrata.

Fermato in strada con mezzo chilo di marijuana nello zaino: arrestato 26enne a TorinoLa Polizia scopre quasi un chilo di droga tra casa e zaino. Sequestrati hashish, contanti e materiale per confezionare le dosi ... giornalelavoce.it

L’uomo che ha provato a scappare dai carabinieri con mezzo milione di cocaina nello zaino ed è caduto sulle scale a Torre Annunziata: È successo a Torre Annunziata, nel Napoletano: il 35enne è stato raggiunto e arrestato con 11 chili di cocaina suddivisa in dieci panetti ... fanpage.it